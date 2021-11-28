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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Engelleri birlikte aştık' programında konuştu

Geçtiğimiz günlerde programı kapsamında İzmir'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli bir buluşma gerçekleştirdi. 'Engelleri Birlikte Aştık' programında engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 28.11.2021, 21:05 28.11.2021, 21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Engelleri birlikte aştık' programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değerli İzmirliler, kıymetli misafirler, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. İzmir ziyaretimiz vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.

Sözlerimin hemen başında açılışımızı yaptığımız eserlerin, teslim ettiğimiz deprem konutlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları İzmir’imize kazandıran tüm kurumları tebrik ediyorum. Sporda, sanatta, eğitimde, iş hayatında başarı hikayesi yazmış siz engelli kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 

"Ülkemize dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kazandırdık"

Ülkemizin dört bir köşesinden bu anlamlı buluşmaya teşrif eden her bir kardeşime özellikle teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferde gönüllerimizi bir araya getiren, hasbihal etmemize imkan sağlayan AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

19 yıldır AK Parti varsa, biz varsak, engel yoktur diyerek şiarıyla çalışmalarımızı kararlılıkla, samimiyetle sürdürüyoruz. Medeniyetimizin ayırıcı vasıflarından olan kerim devlet tasavvurunu günümüzün sosyal devlet ilkeleriyle birleştirerek yeniden yorumladık. “Yaradılanı severiz, yaradan ötürü” inancıyla hareket ederek ülkemize dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kazandırdık.

Devletin şefkat şemsiyesi dışında hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın kalmaması için özel gayret gösterdik. Türkiye’yi büyütürken, üretimi artırırken, istihdamı teşvik ederken hiçbir ayrım yapmadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya gayret ettik, gayret ediyoruz, gayret edeceğiz. Engelli insanlarımıza eğitimden istihdama kadar her alanda eşit bireyler olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaya çalıştık.

"Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye aldık"

Engelli kardeşlerimize yönelik sosyal politikalarımızı yardım değil, hak eksenli bir anlayışla şekillendirdik. Eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler, sağlık ve erişilebilirlik gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz politikalarla engelli kardeşlerimizle engelleri birlikte aştık. 2005 yılında çıkarılan engelliler kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda hamdolsun adımlar attık.

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle daha da ileri giderek engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye aldık. 2013 yılında yapılan bir başka düzenlenmeyle de “özürlü, sakat, çürük” gibi incitici ve küçük düşürücü ibareleri tamamen kaldırdık.

2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 2021 yılı itibarıyla 535 bin 700’e ulaştı. Her ilde en az bir merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk. Kamu bakım ve engelli rehabilitasyon merkezi sayısı 2002 yılında 21 iken 2021 yılın ekim ayı itibarıyla bu sayı 104’e çıkartıldı.

Keza partimiz bünyesinde 81 ilimizde kurduğumuz engelli koordinasyon merkezlerimizle engelli vatandaşlarımızın yanında olduk. Engelli vatandaşlarımızın istihdam oranlarını artırmak, onların kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmelerini sağlayacak pek çok adım attık.

2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdik. Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık. Halihazırda toplam kamu çalışanları içinde engellilerin oranı yüzde 2’ye yaklaşmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağına inanıyorum. 

 Ayrıntılar geliyor...

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #Cumhurbaşkanı
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