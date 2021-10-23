Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma toplantımızın partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların gayretleriyle geldik. Bizim yolumuz Eskişehir'i fetheden büyük komutan 2. Kılıç Arslan'ın yoludur. Bizim yolumuz gerektiğinde can vermekten çekinmeyen yiğitlerin yoludur, bu yolda tam 20 yıldır yürüyoruz.

AK Partili kadrolar olarak uzun ince bu yolda başımız dik alnımız ak şekilde tam 20 yıldır yürüyoruz. İlk günkü heyecanımızla aziz milletimize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Kimseyi ayırmadan, hor görmeden, dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalışıyoruz, ayrımcılık bizde yok.

"Türkiye'de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır"

Milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında şimdiye kadar hiç bir amaç gütmedik gütmüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız"

Son 19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz.

Türk ekonomisini yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için yurt içinde ve dışında gayret gösteriyoruz. Bu amaçla hafta başından itibaren 3 ülkeyi kapsayan 4 günlük bir Afrika gezisi gerçekleştirdik. Angola ziyaretinde farklı alanlarda 7 anlaşmaya imza attık. Togo'da aynı şekilde ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını genişletecek verimli görüşmeler yaptık. Yine Togo'da komşu ülkeleri de oraya davet etmek suretiyle Burnika Faso ile orada görüşme yaptık ve 4 ülke ile Togo'da yaptığımız görüşmeler çok manidardı. Afrika'nın 201 milyonu bulan nüfusu ile Nijerya'da da bir çok alanda önemli kararlar aldık. Buralar daha 15-20 yıl öncesine kadar Türkiye'nin hiç bir varlık göstermediği coğrafyalardı.

"Afrika çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları geçiyor"

Bugün kıtanın her yerinde Türk ürünlerini, Türk şirketlerini, yardım elini görmekten bu milletin bir evladı olarak iftihar ediyorum. Bizden önce Afrika'da ülkemizin esamesi bile okunmazken, bugün kıta ticaretimiz 25 milyar doları aşıyor. Tabi Türk müteahhitler kıtanın dört bir yanında mega projelere imza atıyor. Afrika çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları geçiyor. Öyleki bazı ülkeler bizi Türk şirketlerin inşa ettiği yerlerde karşılıyor.

Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Türkiye'nin sadece Afrika Kıtası'nda değil farklı coğrafyada yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır. Ülkemizin ihracat rakamlarını artıracak çabalardan kimse gocunmamalı, herkes bundan gurur duymalıdır.

"Türkiye'nin daha adil dünya ideali ile verdiği mücadele sömürgeci ve içimizdeki uzantılarını rahatsız ediyor"

Ufku dar olanlar, bizim çok boyutlu dış politikamızı malesef anlayamıyor. Hayatında hiç ticaret yapmamış, ihracat nedir, yatırım nedir, üretim, kalite nedir bilmeyen kıfayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor. Aynı soruyu ülkemizdeki lejyonerleriyle birlikte tescilli sömürgeciler de soruyor. Türkiye'nin daha adil dünya ideali ile verdiği mücadele sömürgeci ve içimizdeki uzantılarını rahatsız ediyor. Katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları muhatap almıyoruz. Siz değil misiniz Cezayer'de 1 milyon insanı katlettiniz. Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz. Kim bunlar? Fıransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunlar önce insanlığı öğrenmeleri lazım. Nereden, Türkiye'den öğrenmeleri lazım. Çünkü bizi Afrika politikamızdan dolayı eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz peşin peşin veriyor.

Yurt dışında bu adımları atarken ülkemizin içini de ihmal etmiyoruz. ihracatçılarımıza yeni kapılar açıyoruz. Hemen her hafta ülkemizin bir şehrini ziyaret ederek yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını milletimizle birlikte yaşıyoruz. Hizmet yolculuğumuzu bugün de Eskişehir'de devam ettiriyoruz. İl Danışma toplantımızın ardından Çin'in HAİER firmasının şehrimizde kurduğu beyaz eşya fabrikası ile OSB'de yapılan 52 yeni fabrika ve alt yapı tesislerinin açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Akabinde vilayet meydanına geçerek bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamladığı toplam yatırım bedeli 2,7 milyar lirayı aşan 106 ayrı kalem eserin toplu açılış törenine iştirak edeceğiz.

Şimdi, ben size ne anlatıyorum? Diyorum ki şu tesisler bu tesisler. Bak şu iki kalemin düşünün yaklaşık 160 ayrı tesis ve uluslararası peki bu Ana muhalefet CHP, Eskişehir'de bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok, bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Hep söylüyorum ya Ziya Paşa'nın sözünü, eşek ölür semeri insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Gelirken şehir hastanesinin önünden geçtik biz buyuz işte. Devasa Eskişehir Şehir Hastanesi hamdolsun. İnşallah bunlar tabi ardı ardına devam ediyor. Bugün Millet Bahçesinin açılışını da yapacağız. Eskişehirimize kazandırmış olduk. Eskişehir'i hedeflerine bir adım daha yaklaştıran tüm bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

"2023 yaklaştıkça CHP'nin başı çektiği provakosyanlar artıyor"

Allah ömür, millet de yetki verdikçe Eskişehir ile birlikte diğer 80 vilayetimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki 1,5 yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başı çektiği provakosyanlar artıyor. Milleti siyaset kurumundan soğutmak için yalan terörü dahil herşeyi deniyorlar. Partilerini saran, yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz tüm bu skandalları insanımızın gözünden kaçırmak için her yola başvuruyorlar.

"Kimse görevini yapanların kılına dokunamaz"

Memurları tehdit ettiler açıkça. Sen kimsin de benim memurumu, polisimi tehdit ediyorsun. Sen kimsin bu ülkede bir kariyer almış memuru tehdide yelteniyorsun. Ben de buradan milletimin memuruna sesleniyorum sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işte işçileri işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Çünkü alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste çıkacak. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payını almasın. Bunu öyle korkakça yapıyorlar ki siyasetçi olarak insan bunlar adına hicap duyuyor. Yeni CHP diye bir furya vardı. Zaman bitti seçim geçti maske düştü. Yeni CHP dediklerinin millete 1940'ları aratacak kadar faşist, nobran, küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı.