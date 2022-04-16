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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerjiden gıdaya kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir" dedi.

GÜNDEM 16.04.2022, 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır

Turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde şunları kaydetti;

"Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır"

Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı bu altyapıya borçluyuz. Bugün yaşadığımız sıkıntıları ileriki günlerin bedeli olarak görüyoruz. Enerjiden gıdaya kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir.

'Türkiye'yi 10 ekonomisinden biri yapacağız'

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Ekonomide de üretim tarafında da işler iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Bölünmüş yol uzunluğu 677 kilometreye çıktı

Törende konuşan Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreden 677 kilometreye çıkardıklarına dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

 "Toplam uzunlukları 21 bin 473 metreye ulaşan 20 tünel, 17 bin 753 metrelik 154 köprü inşa ettik. Antalya Havalimanı'nın işletme hakkı kiralama sözleşmesiyle Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladık. Bütçe dışı finansman yöntemiyle kamuya devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon euroluk yatırım ve 8 milyar 555 milyon euroluk da kira bedeli kazandırıyoruz."

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda belirledikleri çevreci senaryoya uygun olarak, 2053'e gelindiğinde bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağını ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceklerini söyledi.

Phaselis Tüneli 1292 metrelik çift tüpten oluştu

Antalya'nın turizm potansiyeli dikkate alındığında ortaya çıkan ulaşım ihtiyacını karşılayarak, kalkınmasını destekleyecek kara yolu yatırımlarının önemi arttı. Bu kapsamda Phaselis Tüneli inşa edildi.

Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan doğu-batı aksı konumundaki Akdeniz sahil yolunun batı kesiminde yer alan tünel, 1305 metrelik çift tüpten oluştu.

Fotoğraf: AA

Trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı

Phaselis Tüneli, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Phaselis Tüneli ile büyük oranda dağlık yapıya sahip mevcut güzergahın ulaşım standardının artırılması amaçlandı.

Tünelin bugün hizmete girmesiyle yol güzergahı 2 kilometre, seyahat süresi de 10 dakika kısalmış oldu.

Tünel projesiyle bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'nın batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı.

Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi.

Fotoğraf: AA

Yıllık 20 milyon lira tasarruf edilecek

Güzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünelle zamandan 11,1 milyon lira, akaryakıttan 8,9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 20 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1842 ton azaltılacak.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #fahiş fiyat #enerji #Antalya #Phaselis Tüneli
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