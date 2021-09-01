Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
GÜNDEM 01.09.2021, 12:51 01.09.2021, 13:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı.
"FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız"
FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan söküp atacağız. TİKA'larımız kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz.
Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun bulunduğu Sancak bölgesinde açılan Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
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