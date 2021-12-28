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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz." dedi.

GÜNDEM 28.12.2021, 14:50 28.12.2021, 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İnsanlığa faydalı çalışmaların, ulaşılan medeniyet Batının karanlık çağlarını yaşadığı dönemde, doğunun altın çağını yaşadığını görürüz. O dönemin dünya çapındaki bilim insanları hep bizim gönül coğrafyamızdan çıkmıştır.

"Bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır"

İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur.

"Her yıl 2300 lisans öğrencisine başarı bursu veriyoruz"

Üniversite veya üniversitelerimizin fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimler alanındaki ilginin istediğimiz seviyesinde olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Bu tablonun önüne geçmek için çeşitli tedbirleri hayata geçiriyoruz. Gençlerimizi temel bilimlere yönlendirmek üzere her yıl 2300 lisans öğrencisine başarı bursu veriyoruz. Araştırma geliştirme faaliyetleri yürüten merkezlerde ve teknoparklarda temel bilimler mezunu istihdam eden firmalara maaş desteği sunuyoruz.

Bu tür desteklerle gençlerimizin temel bilimlere olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Böylece teknoloji üretiminin bel kemiği olan temel araştırma çalışmalarına ivme kazandırmak istiyoruz.

"Yüksek teknolojiye erişebilmenin ilk tohumu temel araştırmalarda atılıyor"

Bilimsel araştırmanın sağlıklı yapılabilmesi için bilim insanlarımızın son teknoloji altyapılarına erişimini sağlamak da önemlidir. Üniversitelerdeki tematik araştırma merkezlerine bu sebeple büyük çaplı yatırımlar yapıyoruz. Teknolojik yetkinliği araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ve uygulamalı araştırmalara baz olacak makaleler, araştırma raporlar ve temel teknolojiler sayesinde gelişiyor. Yüksek teknolojiye erişebilmenin ilk tohumu temel araştırmalarda atılıyor. Bunun için üniversitelerde tematik araştırma merkezlerini destekliyor ve bilimi tahkim edecek adımlar atıyoruz.

Ülkemizde bilim denildiğinde ilk akla gelen kurumların başında Türkiye Bilimler Akademisi geliyor. TÜBA’nın olduğu her bilimsel etkinlik bilim hayatımıza önemli katkı sağlıyor. Türk-İslam Bilim ve Kültür Mirası Projesi bunlardan biridir. Bu kapsamda 2021 yılında 12 eser basıldı. Yazımında önemli mesafe alınan bilim terimleri sözlüğü de titizlikle üzerinde durduğumuz bir diğer önemli eserdir. Bu sözlük, bilimin kendi dilimizde üretilmesine ciddi katkı sağlayacaktır. TÜBA’yı bu doğrultuda gösterdiği gayretler sebebiyle özellikle tebrik ediyorum.

Türkiye’nin, bilhassa son zamanlarda bilime, bilim insanına ve teknolojiye çok büyük yatırımlar yaptığını gören her göz, hakkın konuşan her dil kabul etmektedir. Ülkemiz bu sayede teknolojisini daha üst seviyelere taşıyarak gayretlerinin meyvesini alma yolunda ilerlemektedir. Bu gerçeğe inanmayanlara ada itimat edeceklerini düşündüğüm birkaç örnek vermek istiyorum.

Türkiye, küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak birden yükselerek ulaştığı 41'inci sırayla, ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu.

"Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz"

Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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