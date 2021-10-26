Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir" açıklamasını yaptı.

GÜNDEM 26.10.2021, 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Birinci Ağalı Köyünde ortak basın toplantısı düzenledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Gerçekten bugün yapmış olduğumuz şu ziyaretlerleşu kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bölgelerin nasıl ayağa kalktığını nasıl süratle geliştiğini görmek her siyasetçinin karı değil. 

Azerbaycan tüm dünyaya örnek teşkil edecek çalışmalarını sürdürüyor. Temelini attığımız gerek tüneller, gerek viyadükler, gerek otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermek bakımında çok önemlidir.  Bölgenin imarında alınan mesafe gurur verici. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri

"Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir.

Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır."

Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri

"Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini bu anlayış oluşturmaktadır"

Azerbaycan uygulanmayan BMGK kararını kendisi hayata geçirdi.

Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir."

Aliyev: Bütün Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir

Toplantıda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise şunları ifade etti:

"Ortak adımlarımız tarihte ebedi kalacak. Bu tarihi biz birlikte (Türkiye ile) yazıyoruz. Bütün savaş döneminde birlikteydik, bugün de birlikteyiz.

Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir.

Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan’dadır. Bütün Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir.

Zengezur Koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek. Hem Türkiye hem Azerbaycan Zengezur Koridoru'nun gerçekleşmesi için gerekli adımları atacak."

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #Azerbaycan #AksuTV #AksuTVHaber
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