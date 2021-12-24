Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur korumalı TL mevduatına ilişkin, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor." dedi.

"Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak." diyen Erdoğan, "İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar." diye konuştu.

"Vatandaşımızı fahiş fiyat karşısında yalnız bırakmayacağız"

Her şeyden önce gerek Hazine ve Maliye gerek Ticaret Bakanımıza, Tarım Bakanımıza talimatları verdik. Burada kontrollerimizi sıklaştıracağız ve asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte vicdan sahibi olan bütün market, süpermerket zincir marketler, inerken de şimdi aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım. Aksi takdirde atılması gereken adımları atacağız. Burada vatandaşımız ezilmeyecek, buna fırsat vermeyeceğiz.

Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa bakanlıklarımız elindeki tüm imkanlarla üzerlerine gidecektir. İnsanlarımızı rahatsız etmelerine izin vermeyeceğiz. Vatandaşımızı fahiş fiyat karşısında yalnız bırakmayacağız. Bu süreci devlet olarak yakından takip ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini sıkı bir şekilde yapıyor. Özellikle sebze meyve fiyatlarına yönelik 9 büyük şehirde 10 toptancı haline denetim gerçekleştirildi. Tüm bu denetimlerimiz fahiş fiyat artışlarını tespit etmek için yapılıyor. Fırsatçılara göz açötırmayacağız. Bu noktada kararlıyız.

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