banner86

banner85

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

GÜNDEM 05.02.2022, 15:14 05.02.2022, 20:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri başta olmak üzere şehrimize kazandırdığımız toplam 3 milyor 404 milyon liralık yatırımların açılışını canlı bağlantı ile olsa da gerçekleştirmek istedik.

Madenlerde ve demir çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başındaki baret, ellerindeki kara bu şehrin üretiminin sembolüdür. Yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline dönüşen bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek. 

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda reformların kat edilen mesafenin çok büyük bir bölümünün altında bizim imzamız olduğu görülecektir. Ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanın tamamının 5'e 10'a katlayan eserlerle donattık.

"Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz"

Her alanda, hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına sokacak çalışmaları başlattık. Hiç şüphesiz bu büyük devrim de kolay ilerlemeyecek. Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim ihracata ve üretime yüklenmemizin amacı bu fırsatı değerlendirmektir. Sizler gördünüz döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik. Bu arada salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların hem de kur dalgalanmaların etkisiyle enflasyonda hiç arzu etmediğimiz artış yaşandı. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz.

Özellikle elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması üzerine en düşük tarife kademe miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır. Milletimizin her derdi, her acısı, her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. 

"Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor"

Tabiki hep birlikte paylaştığımız gibi külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Ama bu yükün sadece vatandaşımızın özellikle de işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çalışanlarımızın sırtına binmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Müsterih olun Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bir asır ileriye taşıdıysak bugünkü sorunları bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. Siyasi kavgalar arasında bunun için gereken inanca, ruha, birikime, pratiğe, kararlılığa tek sahip olan da yine sadece biziz. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Hep birlikte tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor.

Büyük ve güçlü Türkiye demek müreffeh bir millet ve onun müreffeh bireyleri de demektir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirgin sembolüdür. Bu mücadeleyi yürütürken enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz.

Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz. Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıksak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete sadece siyasetten vefa değil aynı zamanda can borcumuz var.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Hayat Pahalılığı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 06 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Eyüpspor 21 37
5. Bandırmaspor 21 36
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11