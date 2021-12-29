Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek
Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır" dedi.
GÜNDEM 29.12.2021, 14:26 29.12.2021, 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır."
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