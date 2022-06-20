Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz

Erdoğan, "Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü, sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir" dedi.

30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan çocuk göçmenlerin akıbetleri bilinmiyor. Her gün Yunan tarafından darbedilen hatta katledilen mültecilerin durumuna şahit oluyoruz. Asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değl bizim gibi kriz bölgesine yakın ülkeler çekmektedir.

Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.

Son 7 yıldır en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı şu dönemde kimse sorumluluktan kaçamaz. Uluslararası toplum göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu sorunun önüne geçilemez.