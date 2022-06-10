Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkes bu milletin neler yapabileceğini görecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sözlerime 15 Temmuz gecesi şehit edilen Mustafa Cambaz kardeşimizi yad ederek başlamak istiyorum. Tüm 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Bu sene ilki gerçekleşen yarışmanın prestijini artırarak yoluna devam edeceğine inanıyorum. Jürimizin çalışmasıyla belirlenen 9 kişiye ödüllerini takdim edeceğiz. Ödül alsın ya da almasın, yarışmaya katılan her bir kardeşime, jüri üyelerime şükranlarımı sunuyorum.

Mustafa Cambaz kardeşimizin yakın mesai arkadaşlarını ve hayatını izledik. Mustafa Cambaz güzel hatıralar bırakmış bir kardeşimizdi. Samimiyetiyle daima örnek olan vakur bir insandı. Ucuz hesapların peşinde koşmadı. Zor da olsa sonunda ölüm de olsa adaletin safında yer almayı tercih etti.

Batı Trakya Türklerinden olan Mustafa kardeşimiz, mücadele vermiş cesur bir yürekti. 'Yunana askerlik yapmam' diyerek göç ettiğinde bir gençti. İstanbul'u özellikle Boğaz'ı çok sever, Türkiye'yi vatanı olarak görürdü. Kendisi aşkla yaptığı mesleğinde başarılı bir foto muhabiriydi. 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiştir. 118 ulu caminin fotoğrafını çekerek büyük bir arşiv bırakmıştır.

15 Temmuz gecesi düşünmeden fotoğraf makinesini almadan meydanlara koşan kahramanlar arasındaydı. Ruhunu bir dolara satmış FETÖ'cü hainler göğsünden vurarak şehit ettiler. 251 insanımız o gece bizlere istikbalimizi hediye ettiler.

Göğüslerini siper eden tüm yiğitlerden Rabbim razı olsun. Bugün 85 milyon, üzerinde yaşadığımız topraklar aziz şehidimizin emanetidir. Ülkemiz Mustafa kardeşimiz gibi mağdurlara kucak açmış esenlik yurdudur.

Yunanistan'dan tatbikata katılmama çağrısı

40 yıldır siyaset arenasında kararlı bir mücadele yürütüyoruz. 'Zulüm 1453'te başladı' diyen kurtlara, İstanbul'un fethini hazmedemeyen Bizans artıklarına inat sahip çıkıyoruz. Tüm dünyanın göz bebeği İstanbul'u camiler, köprüler, yollar ve tünellerle dokuduk. Barbaros Hayrettin Paşa Camii de bu yılın sonuna doğru bitecek.

Marmaray ve Avrasya Tüneli iki kıtayı birbirine bağlıyor. Şehir hastanelerimiz şifa kapısı oluyor. 90 milyon kapasitesiyle İstanbul Havalimanı dünyaya bağlıyor. Bu süreçte sokak olaylarından terör eylemlerine kadar tehditlerle karşılaştık. Partimiz kapatılmaya çalışıldı, darbe çağrısı yapıldı. Gezi olaylarıyla sokaklarımız kana bulanmak istendi.

15 Temmuz'da milli iradeyi saf dışı bırakmaya çalıştılar. Ne yaptılarsa bizi ülkemize hizmet yolundan alıkoyamadılar. Basınımızın yüz akı gazetelerimizin desteğiyle emperyalistlerin emellerine izin vermedik. 2023'e giden kritik süreçte zorluklara rağmen yolumuza devam ediyoruz.

Yola çıkarken ne söz vermişsek, bunları gerçekleştirene kadar bize durmak yok. Evlatlarımza özgürce yaşayacakları Türkiye bırakana kadar çalışmakta kararlıyız. Varsın birileri kırk takla atsın. Koltuk kapmaca oynasın, 251 şehidimizin katillerini yargıdan kaçırmak için koşsun.

(Efes 2022 Tatbikatı) 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de haber göndermiş.

Dün Efes 2022 Tatbikatı yaptık. Bunun yanında Yunanistan 3'lü olarak toplantı yapmışlar. Türkiye'yle ilişkiler noktasında gözden geçirelim ve bu dönemi atlatalım demişler.