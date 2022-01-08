banner86

banner85

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hızlı tren hayallerini biz gerçeğe dönüştürdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizden önce gelenlerin hızlı tren hayaliydi, biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük" dedi.

GÜNDEM 08.01.2022, 14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hızlı tren hayallerini biz gerçeğe dönüştürdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılışı için gittiği Konya'da vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır bşları şöyle;

Bugün biliyorsunuz, Konya-Karaman yüksek hızlı tren açılışını yapıyoruz. Bu yapımı tamamlanan açılış töreni için gelmiş olduğumuz Konya'dan Karaman'a hareket ediyoruz. Konyamızı Yüksek Hızlı Tren ile bundan yaklaşık 11 yıl önce 2011 yılında tanıştırdık. Biz buyuz.

Bizden önce gelenlerin hızlı tren hayaliydi, biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene binmiş ve Konyamıza kadar bu hızlı, güvenli, konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştık. Hacı Bayram Veli Hazretleri ile Mevlana Hazretlerinin farklı bir buluşması olarak gördüğümüz bu proje devreye girdiğinden beri milyonlarca insanımızı mutlu etti ve onlara hizmet etti. 

Konyalı için Ankara'ya, Eskişehir'e, İstanbul'a gitmek diğer ulaşım araçlarından daha kolay, daha ekonomik. Bu imkanı bir adım daha öteye taşıyor Karaman'a kadar uzatıyoruz. Konya-Karaman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. İnşallah bu adımı önce Karaman Ulukışla, Mersin ve Adana ardından da Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek.

Deneme seferleri süren Ankara-Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek. 

Demiryolu taşımacılığını yeniden gündeme alan mevcutları yenileyen yenilerini ekleyen kim oldu? Biz olduk. Ülkemizin 10 bin 959 kilometre olan demiryolu hatlarının uzunluğunu 13 bin 222 kilometreye çıkarttık. Ülkemizde örneği olmayan 1213 kilometre YHT ve 1213 kilometre hızlı tren hattını inşa ettik.

Bakın, Londra'dan kalkan bir tren Avrupa'yı Balkanları katederek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Biz laf değil iş üretiriz iş.

Boğazın altından Avrasya tünelini kim yaptı? Fakat işte bu bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önce biliyorsunuz temel atmama töreni yapıyorlardı şimdi ilk defa temel atma töreni yaptılar. Şaşırdım doğrusu. Anadolu'yu baştan sona kateden bu tren, Kars-Tiflis-Bakü demiryolu üzerinden Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir. Biz yaptığımız işte bu yatırımlarla ülkemizi demiryolu yük ve insan taşımacılığına hazır hale getirme yolunda en kritik safhaları geride bıraktık. 

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #KaramanKonya Hızlı Tren Hattı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 08 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Alanyaspor 20 29
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Adanaspor 19 29
7. Istanbulspor 18 27
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11