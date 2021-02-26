Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kısıklı'da pasta kesildi
Kısıklı'daki evinden çıktığı sırada esnaf ve gazetecilerin olduğu bir grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle pasta kesti.
GÜNDEM 26.02.2021, 16:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü doğum günüyle birlikte 67 yaşına girdi.
Doğum gününde İstanbul Kısıklı'daki evinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinden çıktığı sırada bir grup esnaf ve gazeteciyle karşılaştı.
Burada toplanan grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik etti.
DOĞUM GÜNÜ PASTASINI KESTİ
Türk bayraklı pasta sürprizi yapan grubu gören Erdoğan, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek pastayı keserken, "Ben pastayı şöyle bir keseyim. Çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
PROGRAMINI AÇIKLADI
Alanda bulunan basın mensuplara günlük programından da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Selimiye Camii'nde kılacağını ve açılış programlarına katılacağını aktardı.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaza katılmak üzere aracına binerek bölgeden ayrıldı.
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