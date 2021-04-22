Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çaba harcıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

ABD Başkanı sayın Biden'e bu anlamlı zirveyi düzenlediği ve daveti için teşekkür ediyorum. İklim değişikliği sadece dünyayı en fazla kirleten belli başlı ülkeleri değil. Afrika dahil tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Son 18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık.

2015 yılında sunduğumuz Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunda yüzde 30'a kadar azalma bekliyoruz.

"Yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz"

Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a taşıyacağız. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak açık denizlerde koruma alanı ilan edilmesi meselesini de gündeme almak gerektiğine inanıyorum. Salgın sonrası toparlanma sürecinin merkezinde yer alan yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz.

Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor.

İklim değilikliğinde ülkeler malesef eşit konuma sahip değildir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yük dağılımının adil şekilde yapılması iklim değişikliği ile mücadeleyi olumlu etkileyecektir.

Sera gazı emisyonlarında Türkiye küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir.