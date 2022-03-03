Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ankara sadece devletin başkenti değil, aynı zamanda ülkemizin tüm renklerini, zenginliklerini, umudunu bir arada toplayan mazi ile ati arasında köprü olan kenttir.

"Yuvarlak masada yer beğenmeyenlere milletim yerini gösterecek"

Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir. Bunların bir araya geliş gayesi milletin sorunlarını çözmek değildir. Bunların tek derdi, ülkenin ve milletin felaketi pahasına da olsa, kendilerine ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır.

"2023 seçimleri yalanla siyaset yapan partilerin sona ereceği yıl olacaktır"

Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler. Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir. 2023 seçimleri çalışmadan, üretmeden sadece yalanla siyaset yapan partilerin sona ereceği yıl olacaktır. İktidar yolunu, milli irade yerine proje ittifaklarda arayanlar, karanlık senaryolara gönüllü figüranlık yapıyorlar.

"Bundan sonraki sorunların çözüm adresi de biziz"

Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bugünkü ve bundan sonraki sorunların çözüm adresi de biziz. Milletimiz, tıpkı eserlerimiz, bölgesel/küresel söz sahipliğimiz gibi demokratik yönetim sistemimizle ilgili kazanımların heba edilmesine müsaade etmeyecek.