Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar
Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
GÜNDEM 27.10.2020, 10:16
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Uzun getirildi.
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde açık bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ise Faruk Bayraktaroğlu atandı.
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