Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

50+1 SORULDU

Cumhurbaşkanı'na, son dönemde tartışmalara konu olan Cumhurbaşkanılığı Sistemi'ndeki 50+1'in değişip değişmeyeceği konusu soruldu.

Bu konuda konuşulanların yalan dolan olduğunu söyleyen Erdoğan, karar merci olarak parlamentoyu gösterdi.

"KARAR PARLAMENTONUNDUR"

Cumhurbaşkanı, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. O konuda değişikliğe giderse parlamento gider." dedi.