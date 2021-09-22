Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temasları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu için gittiği New York'ta liderlerle görüşmesine devam ediyor.

Erdoğan, ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi eski Sırp üyesi Mladen Ivanic ile bir araya geldi.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da yer aldı.

Brundi Cumhurbaşkanı ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.