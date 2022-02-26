Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sosyal medya paylaşımlarıyla kutlandı

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi büyük Türkiye idealine taşıyan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a millete hizmet yolunda nice yıllar dileriz" ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "İyikiDoğdunMilletinAdamı", "MilleteAdananÖmür" etiketleriyle yaptığı paylaşımla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajlarını içeren bir görüntü paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mesajında "Huzurla hayırlarla mücadeleyle dolu daha çok yolumuz var" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Allah Cumhurbaşkanımıza hayırlı ve uzun ömür nasip etsin" paylaşımında bulundu.

AK Parti'li milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da sosyal medya paylaşımları ile Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.