Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülhane Camii açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Gülhane Camii'nin açılış törenine katıldı.

Muhteşem bir mescidin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, mabedin üniversitenin manevi boyutunu güçlendirdiğini söyledi.

Çalışma mekanlarının da iyi hazırlandığını ifade eden Erdoğan, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

"MUHTEŞEM BİR MESCİT"

"Gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Bu mescidin yapımında emeği geçenleri şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın önemli katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum.

Burada Gülhane Üniversitesi Hastanesi'nin içinde böyle bir mabedin olması, üniversitemizin manevi boyutunu güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli.

"ANKARALILARA HAYIRLI OLSUN"

Öğrencilerimizin, gerek kız gerek erkek, onlar için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının gayet iyi olduğunu gördüm. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin içerisindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum."

GÜLHANE CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Gülhane Camii, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Gülhane Külliyesi içerisinde, 4 bin metrekare üzerinde bin metrekare olarak tasarlandı ve inşa edildi.

Selçuklu mimarisi tarzıyla hazırlanan cami, kubbesiz, düz çatı, tek minareli ve tek şerefeli olarak yapıldı.

AYNI ANDA 2 BİN 100 KİŞİ İBADET EDECEK

Cami bünyesinde, aynı anda 100 kişinin kullanabileceği bir kütüphane, 120 kişilik etüt salonları, kapalı otopark, gasilhane ve imam odası bulunuyor.

Kapalı alanında aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği caminin iç ve dış doğramaları ahşap ve vitray cam olarak hazırlandı.