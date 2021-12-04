Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak önlendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün bir polis memurunun aracının altına tuzaklanmış bir patlayıcı bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine yönelik bir bombalı tuzak, polisin dikkati sayesinde önlendi.
GÜNDEM 04.12.2021, 20:25
Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi.
Patlayıcının tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.
Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı.
Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitingi için görev yerine gidecek olan bir polis memurunun aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği, polislerin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.
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