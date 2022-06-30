Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu!

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

2 gündür diplomatik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin bitişiyle birlikte kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine değindi.

Açıklamaların ardından bir basın mensubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "İsveç ve Finlandiya verilen taahütleri yerine getirmese ne yapacaksınız?" diye sordu.

"Parlamentodan geçirmeyiz"

İki ülkenin de verdiği sözleri tutmaması durumunda mutabakatın Meclis'ten geçmeyeceğini belirten Erdoğan, "Onlar bu görevleri yerine getirmesi halinde, parlamentomuza göndeririz. Yerine getirmezlerse parlamentodan geçirmeyiz." dedi.

"Bu iş öyle ben istedim oldu süreci değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Tekrara zaten gerek yok. Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. İsveç ve Finlandiya üzerine düşenleri yerine getirmesi lazım. Onlar bu görevleri yerine getirmesi halinde, parlamentomuza göndeririz. Yerine getirmezlerse parlamentodan geçirmeyiz. Biliyorsunuz Makedonya 20 yılda NATO'ya girebildi. Bu iş öyle, ben istedim oldu süreci değil. İsveç de Finlandiya da bunu biliyor.

Bir kere PKK, PYD, FETÖ... Bunların silinip atılması lazım."

"İadelerin olmaması durumunda Türkiye üzerine düşeni yapar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha sonra, "Eğer Finlandiya sizin terörist olarak nitelendirdiğiniz kişileri Türkiye'ye vermezse onay sürecini bloke edeceğini mi söylüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Kendisine verilen sözlere baktığını ifade eden Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın anlaşmayı yerine getirmezse Türkiye'nin üstüne düşeceni yapacağının altını bir kez daha çizdi.

"Erdoğan verdiği sözü tutmazsa gelin hesap sorun"

Recep Tayyip Erdoğan son olarak cevaplarında şu ifadelere yer verdi:

Bana verilen söze bakıyorum. Verilen söz yerine gelmezse o zaman sözleşmede ne varsa onu yerine getiririz. Bu teröristleri bize vereceğinizi söz veriyorsunuz, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz. E bunlar yerine gelmezse, kusura bakmayın. Şahsiyetli siyaset budur. Bu yerine gelmediği takdirde Türkiye de verilen sözü neyse onu tutar. İsveç de aynı şeyi söyledi, Finlandiya da aynı şeyi söyledi. Erdoğan da verdiği sözü tutmazsa Erdoğan'dan da gereken hesabı sorun.