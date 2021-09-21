Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'deki Türkevi'nde liderlerle görüşmesi devam ediyor.

GÜNDEM 21.09.2021, 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

Guterres ve Johnson ile görüştü 

Erdoğan, bir önceki gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

#Recep Tayyip Erdoğan #Türkevi #abd #AksuTV #AksuTVHaber
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