Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşçilerle Buluştu !

"Son 19 yılda istihdam sayısını 9,5 milyon artırdık"

Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9,5 milyon artırdık. Çalışanların gelir seviyesini kat be kat yükselttik. Milli gelirimiz Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücret 16 kata yakın arttı. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle refah seviyesini artırmak için mücadele ettik.

'Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğini gösteriyor'

Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda, büyümede hızlı yükselişle salgın öncesinin üstüne çıktık. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor.

"İşçi ve memurların toplu sözleşmelerinde tataminkar artışlar yaptık"

İşçi ve memurların toplu sözleşmelerinde tataminkar artışlar yaptık. 4 bin liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34 artış gerçekleşti. Memurlarımızın en düşük ücretlerinde yüzde 31'i geçen oranlarda artış yapıldı. Çalışanlarımızın gelirini artırırken her kesimin haklarını koruyup kolladık.

'Evlatlarımıza herkesin hayali olan bir ülke bırakacağız'

Türkiye büyüdükçe, zenginleştikçe her bir vatandaşın refah seviyesi artacaktır. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu her kesim için söylüyoruz. Evlatlarımıza herkesin hayali olan bir ülke bırakacağımıza kimsenin şüphesi olmasın.