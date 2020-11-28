Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar:

- Uzun yıllar demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen ülkelerde kültürel ırkçılık, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük artık dizginlenemez boyutlara ulaşmıştır. Bilhassa İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı, siyaseti esir alan günlük hayatı zorlaştıran devlet politikasına yön veren bir akıma dönüşmüştür.

- Bu sene sadece COVID-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık

- DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olmayan ideolojik fanatizmin daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiğini görüyoruz.

"İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur"

- Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur. Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir.

- Bizim mukaddes değerlerimize yönelik her türlü saldırıyı fikir ve basın özgürlüğü parantezine alırlarken, kendileriyle ilgili en küçük bir eleştiriye dahi tahammül gösteremiyorlar.

"Kutsalları aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur"

- İslam ve insanlık düşmanlarının bu kadar pervasızlaşmasının en büyük sebebi, Müslümanların içinde bulunduğu atalet ve gaflettir. Müslümanlar sadece ekonomide, siyasette, savunmada, diplomaside değil, en çok da kendi aralarında ayrılığa düşmüş durumdadır.

- Müslümanlar birbirleriyle uğraşmaktan hak ve hukuklarını savunmaya zaman bulamıyor.

- Her kim kardeşini ırkından dolayı hor görüyorsa İslam'ı anlamamıştır. Müslüman hak yemediği gibi, hakkına, hukukuna el uzatılmasına müsaade etmez.

- Bizler İslam ümmetinin harimi ismeti, namusu, göz bebeği olan Kudüs'ün hakkını, canımız pahasına savunmak zorundayız.

- Terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütürken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler karşısında da tepkimizi göstermekten çekinmiyoruz.

- Asırlardır farklı kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapan bir ülke olarak, etnik ve mezhep temelli çatışmaları engellemek için gayret gösteriyoruz. Özellikle dini özgürlükler konusunda tüm insanlığa örnek olacak dengeli, adaletli ve özgüvenli bir politika izlemeye çalışıyoruz.