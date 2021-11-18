Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGEYE İLİŞKİN KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirterek, gerek ikili gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti.

FİLİSTİN MESELESİ ÖNCELİK TAŞIDI

Bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bakımdan Filistin-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılmasının öncelik taşıdığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki temas ve diyaloğun sürdürülmesinin ortak menfaat olduğunu kaydetti.

İSRAİLLİ ÇİFTİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntülediği iddiasıyla gözaltına alınıp bu sabah serbest bırakılan İsrailli çift de konuşuldu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, İsrailli çiftin serbest bırakılması nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.