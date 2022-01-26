Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da yaşanan tam bir basiretsizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış biriyim. Tuzlanmayan yollarda araçlar kuyruklar oluşturursa bunun sorumluları vardır. Yol tuzlama ve yol açma çalışmamasından yapılmadığından kaynaklanan sorun. Bunu yapmayanlar belli. Bu bir basiretsizliktir. Tüm tedbirlerinizi almalıydınız. Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Ben İçişleri ve Ulaştırma Bakanımı İstanbul'a gönderdim.

Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji ile irtibatlı olarak sorumluluğunda bulunan yollarda gereken önlemleri aldılar. Ben saat 03.00'e kadar işi takip ettim.

Ne yazık ki daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde İstanbul. Biz, İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz.

Burada doğru olmayan ifadeler var. Söylemek istemem ama bir yalan söz konusu. İBB kalkıp Cumhurbaşkanlığından veya Plan Bütçe Başkanlığından talepte bulunur, incelemeler yapılır ve gereken karar alınır. Bunların ödeme süreçleri de bellidir. Şehri yönetme kabiliyetleri olamayanlar engelleniyoruz diyor.

"Tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluştururur"

Mesele genel bütçeden alınan payın adaletsiz ve haksız dağıtımı değildir. Tam tersine bu konuda adil, hakkaniyetli ve hukuka uygun dağılım söz konusudur.

Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluştururur. Nereye ne kadar harcayacaklarına karar verir. Ben de Belediye Başkanlığı yaptım. Böyle kar, tipi olacak Erdoğan evde yatacak. Yok öyle bir şey!

İş yapmak istiyorsanız kimse sizin önünüzü kesemez. İstanbul'da 2014-1019 döneminde 22 borçlanma dosyası gelmiş, CHP hayır oyu vermiştir. Bunların için tüm metro projeleri vardır. CHP yönetimi ise 50 borçlanma dosyası getirmiş, AK Parti grubu sadece birine hayır oyu vermiştir.

'CHP'li belediyeler engelleniyor' iddiası

Burada mesele parti değil kanun, usul meselesidir. Ülkenin ve şehrin kaynaklarını doğru kullanma hassasiyeti meselesidiri. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar beceriksizlikleri, kötü yönetimleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur.

Rabbim 2024'e kadar İstanbul'un yardımcısı olsun diyorum.

İran'ın doğal gaz kesintisi

Biz İBB değiliz. Bizim İran'a kesinlikle borcumuz söz konusu değil. İran Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede arızadan dolayı 10-15 gün erteleme durumu olacağını söylediler. Şu anda İran'da da kış şartları sert. Onlar da bu durumdan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söylediler. En kötü şartlarda 10 günde süreci atlatırız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Enerji Bakanlığımız ve BOTAŞ'tan ekip giderek görüşme yapıyor. 10-15 gün içinde doğal gaz akışı devam edecek. Vatandaşımızı korumak durumundayız. Ama saniyede biraz kontrollü gitmek durumundayız.

Elektrikte kademeli faturalandırma

Dünyada elektrik üretiminin ana hammadeelerinden olan kömür beş, doğalgaz fiyatlarında on kat artış söz konusu. Özellikle fiyatlarda sübvansiyon halen mevcuttur. Vatandaşlarımızın elektrik faturlarında yüzde 50, doğalgazda yüzde 75 sübvansiyona gidilmiştir. 2022'de benzer sübvansiyonlar devam edecektir.

Aylık 150 kilovatsaat miktarı, günlük 5 kilovaatsaatten hareketle oluşuyor. Kademeli tarifenin amacı elektiriğin verimli kullanılmasını teşvik etmek. Uygulama yeni başladı, önümüzdeki günlerde takip edilecek.

Merkez Bankası'nın faiz kararı

Uyguladığımız akılcı politikalarla bankacılık sektöründe güçlü bir duruş elde ettik. Dengeli ve sürdürülebilir büyümeye kesinlikle ulaşacağız. Son dönemde döviz kurundaki istikrarlı seyir iyimser bakışımızı güçlendiriyor. Ekonomimimz spekülatif müdahalelerden daha az etkilenecektir.

Özel bankaların halen sömürü çarkını devam ettirme gayretini görüyoruz. Bende vatandaşlarıma kamu bankalarına gidin diyorum. Kamu bankaları bu konuda hassas. Kesinlikle yüksek faizle sömürü çarkına girmez kamu bankaları. Tüketim ekonomisine destek vereceksek sömür yoluyla değil, vatandaşlar temin ettiği kredisini gelsin sizinle de kullansın. Faizden medet umulmasını biz kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bankaların bu yaklaşımı benimsemesi çok önemli.

"Enflasyonla mücadele önceliğimiz"

Bugün dünyanın ekonomide en büyüğü ABD enflasyonla mücadelede bu işi başaramıyorsa kendi ülkemizdeki şartlara da böyle bakmamız lazım. Enflasyonla mücadele önceliğimizdir. Enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşımıza asgari düzeyde yansıtma adımlarımız kararlılıkla sürüyor. Yapısal politikaları da hayata geçiriyoruz. Fiyat İstikrarı Komitesi düzenli olarak toplanıyor.

Kur korumalı TL mevduat hesabı

25 Ocak itibarıyla kur korumalı TL mevduatı hesaplarında toplam tutar 203 milyar lirayı aşmış durumda.

KDV indirimi talepleri

Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışma yapıyor. Oranlarda düzenlemeye gidilmesi gibi çözüm önerileri alıyorum. Atılması gereken adımlar varsa onlara bakacağız. Her türlü ürünler bu konuda masaya yatırılacak.

Rusya-Ukrayna gerilimi

Bölge bizim bölgemiz. Mevcut gerilimin yeni bir krize dönüşmeden son bulmasını istiyoruz. Devlet başkanlarına bu mesajlarımı ilettim, iletmeye devam edeceğim. Biz bölgemizde barış ve istikrar istiyoruz. İki ülke liderini isterlerse ülkemizde bir araya getirerek barış ortamını tesis edebiliriz. Bölge istikrarsızlıktan yeterince çekti. Daha fazla acı ve savaş istemiyoruz. Kaldı ki Rusya'nın Batı camiasıyla olan ilişkisi de var. Bundan da rahatsız oluyoruz.

Bizim arzumuz diyalog ve diplomasi ile soruna çözüm bulmaktır. Yapıcı davranmaları yönündeki çağrılarımızı sürdürüyoruz.

Sezen Aksu'nun tartışılan şarkısı

Benim ortaki sözümün muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu ülkemizin önemli sanatçılarından biridir. Kim olursa olsun dini değerlere laf edilmesine müsade etmem. Bizim insanımızın kutsalına hassas bir duruşum var. 'Dilini koparma' ifadesini bir kişiye değil kutsallara laf söyleyenlere karşı söyledim. Bu bir duruş, bir saygı, bir kabullenme, birlikte yaşama tecrübesi olarak bilinmeli. Ne zaman birbirimize, inançlarımıza, değerlerimize saygı duyacağız? Bu saygıyı ortaya koymaya mecburuz.

Sedef Kabaş'ın tutuklanması

Burada Cumhurbaşkanlığı makamının hedef alınması söz konusu. Bunu ben mi söylüyorum? Türk Ceza Kanunu söylüyor. Bizim bunlara prim vermemiz söz konusu olamaz. Hukuk neyi gerektiriyorsa gereği yapılacaktır. Siyasette elbette eleştiri olacak ama bu temiz bir dille olmalı.

Hemen hemen bütün ülkelerde devlet başkanlarına, cumhurbaşkanlarına hakaret etmek suçtur. Esasında bunların hakaret ettikleri Tayyip Erdoğan değil milletin ta kendisidir. Ahır benzetmesi bu millete hakarettir, edepsizliktir. Kabul etseler de etmeseler de Recep Tayyip Erdoğan bu milletin yüzde 52 oyunu alarak seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Herhalde CHP'nin binasına ahır beklentisi yapılsa CHP yönetimi buna olumlu bakmaz. CHP'nin, 'Cumhurbaşkanına hakaret maddesinin kaldırılması' teklifi tam bir garabet.

İmralı tartışması

Öcalan'ın bırakılması sözü yalan ibarettir. Onu aslında Abdullah Öcalan'a sormak lazım. Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan verdiği mesajlarından rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Terör örgütü PKK elabaşını bırakacak tek bir iktidar olur, o da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakı başa gelirse böyle bir şey olabilir.

HDP'nin teröristbaşı ile ilgili heykelini dikeceğiz vaadini hatırlayın. Terör örgütlerine sırtlarını yasladıklarını nasıl açık açık söylediklerini hatırlayın.

Necip Hablemitoğlu suikastı

Merhum Hablemitoğlu FETÖ'nün kadrolaşma çalışmalarını anlattığı kitabı yayınlayamadan öldürüldü. Necip Habletmitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ı MİT Ukrayna'da buldu. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne gelip hesap vermekten kurtulamayacaksınız.

Kamu işçi maaşlarına ek zam

Aralık ayında asgari ücrette yüzde 50'nin üzerine net artış yaptık. Gelir ve damga vergisinde düzenleme yaptık. 6 yıllık dilim için memur ve emeklilerimizin gelirlerinde yüzde 31 artış sağladık. Memur ve emeklilerimize ciddi bir ilave sosyal destek vermiş olduk. En düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttik.

Buradan da bir müjde vermek istiyorum. İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı eklenecektir. Yüzde 2,5'luk bir ilave artış ilave ediyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır.