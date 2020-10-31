Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'daki temaslarının ardından İzmir'e gidecek.

Partisinin 7. Olağan İl Kongresi için Van'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket edecek.