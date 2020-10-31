Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan burada partililere sesleniyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İZMİR'DE EVLERİ YIKILANLAR VATANDAŞLARA YENİLERİ TESLİM EDİLECEK

Devletimiz depremin ilk anından itibaren İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir. Ülkemiz en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem hattında. Yaşadığımız depremler ile bunu her seferinde anlıyoruz. Şehirlerimizi bir kanser gibi tek katlı ve çok katlı gecekonduların acısını afetlerde yıkımlar ile yaşıyoruz. Van da bu acıları en derinden yaşamış illerimizden biridir.

Van'da depremden sonra 25 bin 172 konut, sosyal tesis ve devlet binasını sahiplerine teslim ettik. Malatya'da 5 bin 24 Elazığ'da 18 bin 868 adet konutu teslim ettik. İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza da en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz.

GÜVENLİKLERİNİ TEHLİKE ALTINDA GÖRENLER FAŞİZME DOĞRU SAVRULUYOR

Van bugün bizi bir kez daha bağrına bastı. Ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi süreçte, Van'dan çok daha fazla destek bekliyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için her destek, özellikle de Van'ın desteği hayati öneme sahiptir.

Kuruluşundan bu yana teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Daha önce ilçe kongrelerimizde görev almış, bugün de il kongremizde görev alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim, dünya siyasi ve ekonomik olarak yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Kendilerini demokrasi ve özgürlüğün beşiği gibi gösteren ülkelerin faşizm, yabancı düşmanlığı gibi konularda nüksettiğini görüyoruz. Ucuz iş gücünün ülkelerine gelmesini isteyenler, şimdi sığınmacılara kapılarını kapatıyor. Güvenliklerini tehlike altında görenlerin nasıl faşizme doğru savrulduklarını görüyoruz.

TÜRKİYE HEDEFE KONULAN ÜLKE KONUMUNDA

Türkiye bu süreçte en çok hedefe konulan ülke durumundadır. Son dönemde Fransa başta olmak üzere yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin göstergesidir. Dini fanatizm ile İslam'a ve Müslümanlara ırkçı saiklerle Türklere ırkçı davranış sergileyenler bunu artık gizleme gereği bile duymuyor. Hz.Muhammed'e yönelik hakaretlerin tamamı İslam'ı, şahsıma yönelik hakaretlerin tamamı ülkemize yapılan hakaretlerdir.

Milletimiz bunu gördüğü için birkaç istina dışında değerlerinin arkasında yer almıştır. Bunun hesabını elbette vereceklerdir. Bizim yapacağımız, kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır.

ÜLKEMİZİ EKONOMİK AÇIDAN KUŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Gençler, hanım kardeşlerim tüm bunları yaparken ülkemizdekilerin beklentilerini de gözardı etmiyoruz. İstihdamı korumak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için 40 milyar TL karşılıksız nakit desteği sağladık. İhracatı sağlamak, esnafı korumak için görülmemiş kredi teşvikleri sunduk. İhtiyaç duydukça teşvik paketleri hazırlıyor ve sunuyoruz.

Böyle dönemler cesur kararlar ile doğru atılımların fırsatlarıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar, istiklal ve istikbalimize canımız pahasına sahip çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomik açıdan kuşatmaya çalışanlara cevabımızı yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı ile veriyoruz.

Yıllarca bu ülkeyi, faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştırarak sömürenlerin oyunlarını birer birer bozuyoruz. Artık yolun sonuna geldiklerini görenlerin tüm güçleri ile saldırmalarının nedenleri budur. Ekonomideki büyük yapısal değişim, en az kapütilasyonların kaldırılması kadar tarihi öneme sahiptir.

Ekonomide de bambaşka bir Türkiye'yi milletimizin hizmetine sunacağız. Biraz daha sabır, metanet ve gayret bekliyorum.

Van'a eski rakamla 30 katrilyon yatırım yaptık. Bugünü rakamla 30 milyar TL. Biz Van'ı böyle sevdik. Eğitimde 9 bin 523 derslik inşa ettik.