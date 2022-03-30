Cumhurbaşkanı Erdoğan kadim Türk İslam şehirlerinden Hive'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki resmi temaslarının ardından ziyaretin ikinci ayağı için hava yoluyla Urgenç'e geçti.

Urgenç Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva karayoluyla Hive'ye intikal etti.

Urgenç'i Hive'ye bağlayan yollarda geniş güvenlik önlemleri alınırken yolların tamamı Türk ve Özbekistan bayraklarıyla süslendi. Birçok yere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyetinin ziyaretinden duyulan memnuniyeti anlatan afişler asıldı.

Erdoğan ve Mirziyoyev'e Türk heyeti de eşlik ederken, kafile İçan Kale alanında coşkuyla karşılandı. Erdoğan, Türk İslam geleneklerinden örneklerin yer aldığı karşılamanın ardından İçan Kale'deki eserleri ziyaret etti.

Ziyarette halk oyunu ekipleri performanslar sergilerken, Hive halkı geçmişten bugüne Türk kültürünü yansıtan kıyafetler giydi.

Erdoğan, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan ziyaretine katılan Türk heyeti eşlik etti.