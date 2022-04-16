banner86

banner85

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuki, adli, idari ve en önemlisi zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkeyi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlı olduklarını söyledi.

GÜNDEM 16.04.2022, 11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.

Sözlerine, son dönemde şiddete uğrayarak hayatını kaybeden kadınların isimlerini sıralayarak başlayan Erdoğan, tüm şiddet mağduru kadınlara Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin anneleri, babaları, kardeşleri ve diğer yakınlarının yaşadığı kaybın acısını tarif etmenin elbette mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'de şiddet mağdurları ve kadın cinayetleri konusunda hayli yüksek bir hassasiyet oluşmaya başlamasının ise tek teselli kaynakları olduğunu belirten Erdoğan, "Bununla birlikte büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki dünyanın hemen her yeri gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddet vakaları ve bunun sonucu ortaya çıkan cinayetler halen sürmektedir. Temelde insanın insana şiddet uygulaması, can yakması, hele hele can alması kabul edilemez. Konu kadın olduğunda bu durum çok daha vahim, çok daha adaletsiz, çok daha yürek yaralayıcı bir hal almaktadır." diye konuştu.

Erdoğan, esasen medeniyetlerinde kadının merhametin, sevginin, özverinin sembolü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnancımızın muhatabı da erkek veya kadın değil, cinsiyeti, rengi, ırkı, dili ve diğer tüm farklılıkların ötesinde bizatihi insanın kendisidir. Yükümlülükler de cezalar da ödüller de birey ile ilgilidir. Her ne kadar geçmişinden bihaber kimileri farklı fotoğraflar çizmeye çalışsa da bizim tarihimizde kadınlar sosyal hayatta daima çok önemli, belirleyici, saygıdeğer bir yere sahip olmuştur. Peki nasıl oluyor da böyle bir toplumda kadın cinayetleri bu derece öne çıkabiliyor? Diğer pek çok mesele gibi bunun da tek bir cevabı vardır; o da cehalettir. Cehaleti sadece okuma-yazma bilmeme, üniversite eğitimi görmeme olarak düşünmeyin. Bugün gelişmiş, medeni, modern olduğunu söyleyen Batı ülkeleri, kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Demek ki eğitim ve refah seviyesinin ötesinde bir sorunla dünyada karşı karşıyayız. Burada sözünü ettiğimiz, bizi biz yapan değerleri, inancımızı, medeniyetimizi bilmemekten kaynaklanan cehalettir. Biz kadına şiddetin kaynağı olan işte bu cehaletle mücadele ediyoruz."

"Kadına şiddetin karşısında yer almayı insani bir vebal olarak görüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileden başlayıp toplumun tüm kademelerine ve devlete kadar uzanan bu topyekun mücadelede en önemli adımların kendi dönemlerinde atıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hukuki, adli, idari ve en önemlisi zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız. Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız bu şekilde mücadeleyi inşallah sürdüreceğiz. Kadına şiddetin karşısında yer almayı yöneticilik görevimizin bir parçasını teşkil etmesinin ötesinde insani bir vebal, rahmetli annem ile eşime ve kızlarıma karşı sorumluluğumun gereği olarak görüyorum. Hatırlarsanız, bölücü terörü kökünden bitirmek için yola çıkarken 'analar ağlamasın' demiştik. Şimdi aynı sözü kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda söylüyoruz. Anaların, babaların, kardeşlerin, çocukların bu sebepten ağlamayacağı günler inşallah çok uzak değildir."

Erdoğan, kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önüne geçmek için hukuki ve idari olarak pek çok yeni düzenlemeyi geçen 20 yılda Türkiye'ye kazandırdıklarına işaret etti.

Anayasada 2004 ve 2010'da yaptıkları değişikliklerle bu mücadeleyi hukuki açıdan en güçlü zemine kavuşturduklarını belirten Erdoğan, Mecliste kurulmasını teşvik ettikleri Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuyla da yasama tarafının da meseleye sahip çıkmasını sağladıklarını vurguladı.

Erdoğan, bakanlıkların her birinin kendi görev alanlarıyla ilgili olarak, tarihi önemde reformları hayata geçirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mesela 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu, kadın cinayetlerine verilen cezaların artırılması konusunda çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Hiç şüphesiz bu konudaki en büyük devrim 2012 yılında çıkarttığımız 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' kanunudur. Bu kanunla ilk defa 'şiddet', 'ev içi şiddet', 'kadına yönelik şiddet' gibi kavramlar tanımlanarak, hayatın her alanında kadının korunması sağlanmıştır. Özellikle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) yaygınlaşmasıyla bu konuda kadınlarımıza rehberlik edecek, destek verecek mekanizmalar da oluşturulmuştur. Son 10 yılda kadın konukevlerinde toplam 325 bin kadının ve 190 bin çocuğun misafir edilmesi, hem sorunun büyüklüğünün hem de yürütülen mücadelenin ne derece etkin ve yaygın olduğunun işaretidir."

5 ayrı dilde çevirisi yapılan KADES'ten yabancı uyruklu kadınlar da faydalanabiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hazırladıkları dört ayrı kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planında yer alan hedef, strateji ve faaliyetlerin harfiyen uygulanmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, koruyucu ve önleyici hizmetlerden toplumsal farkındalık çalışmalarına kadar her alanda çok önemli ilerlemeler yaşandığını gördüklerini kaydetti.

Emniyet teşkilatının bünyesinde, 81 ilde ve ilçelerin tamamında kurulan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büroları vasıtasıyla ihtiyaç duyan kadınların hep yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kısa adı KADES olan Kadın Acil Destek Uygulaması, şiddet mağduru kadınlarımıza tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşma ve hızla müdahale imkanı veren, dünya çapında takdir gören bir yeniliktir. Üstelik bu uygulamanın 5 ayrı dilde çevirisi de yapılarak, ülkemizdeki yabancı uyruklu kadınların da hizmetten faydalanabilmesi temin edilmiştir. Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir."

"Sadece müdahaleleri ve cezaları artırarak bu sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz"

Erdoğan, yargıya intikal eden konuların etkin bir şekilde soruşturulması ve hızla neticeye bağlanması için de özel savcıların görevlendirildiğine değinerek, aynı şekilde koruyucu ve önleyici tedbir kararları hususundaki ihtisaslaşmayı sağlamak için de tedbir mahkemelerinin belirlendiğini aktardı.

Sadece geçen yıl mahkemeler tarafından 281 tedbir kararı verildiğini, kadına karşı işlenen suçlarla ilgili tutuklama kararlarının da yüzde 200'e varan oranlarda arttığının görüldüğünü söyleyen Erdoğan, kolluktan savcılığa ve mahkemelere kadar kadına yönelik şiddet konusunda her kurumdaki muhatapların teke indirilerek güçlü bir koordinasyon sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yeni düzenlemelere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son olarak, geçtiğimiz haftalarda attığımız yeni bir adımla takdiri indirim başta olmak üzere bu çerçevede pek çok konuda daha ileri düzenlemeler getiriyoruz. Tabii sadece müdahaleleri ve cezaları artırarak bu sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz. Şiddetin neden değil, sonuç olduğu gerçeğini asla unutmuyoruz. Şiddeti doğuran sebepleri tüm boyutlarıyla ortadan kaldırana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Cinayete kurban giden tüm kızlara, kadınlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, Allah'tan kendilerini ramazana ulaştırdığı gibi hayırla, huzurla, sağlıkla, esenlikle bayrama da kavuşturmasını diledi.

Notlar

Programa, Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet, yengesi Songül Çet ve yeğeni Hüseyin Çet, Nuray Demir'in dedesi Osman Gül ve teyzesi Nuriye Gül Çevik, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu ve amcası Remzi Haytaoğlu, Dilek Kaya'nın babası Mehmet Kaya, Sıla Şentürk'ün annesi Asiye Şentürk ve babası Bekir Şentürk, Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız ve kardeşi Merve Yıldız, Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, ağabeyi Fatih Cengiz ve yengesi Selfinaz Cengiz, Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü ve kardeşi Hüseyin Ünlü, Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut ve babası Ahmet Bulut, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ve babası Sıddık Gültekin, Müzeyyen Boylu'nun annesi Türkan Boylu ve dayısı Süleyman Yüksel, Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan ve kardeşi Beste Güler Aslan, Hatice Senem'in ağabeyi Yusuf Kurban ve kuzeni Cemal Öz, Hafize Kurban'ın annesi Huriye Balık ve babası Mustafa Balık katıldı.

Programda, Müzeyyen Boylu'nun annesi Türkan Boylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dava için yardım istedi.

Duygusal anların da yaşandığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınların anneleriyle tek tek sohbet etti. Erdoğan, Dilek Kaya'nın babası Mehmet Kaya ve Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet ile de görüştü. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağlarken, Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz de sohbet esnasında gözyaşlarını tutamadı.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #kadına şiddet #Dolmabahçe Ofis #Kadın Cinayeti #İftar
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22