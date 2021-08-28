Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da

Bosna Hersek ziyaretinin ardından Karadağ'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Podgoritsa Havalimanı'nda Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Devlet Protokolü Başkanı Simeon Raoniç, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Miodrag Radoviç ve Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ile Büyükelçilik görevlileri karşıladı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in davetine icabetle gerçekleşen ziyarette Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk uzun yıllara dayanıyor. Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur.

Karşılıklı dayanışma ve iş birliğimizi daha da artırdık. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönünde karar aldık. Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. AB'ye üye olmasının da barış ve refaha katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz.