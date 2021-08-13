Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı için Yeni Cami'ye gittiği sırada kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:
Şunu çok açık, net söylüyorum, Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Hiç merak etmeyin evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün İçişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım, Çevre ve Şehircilik Bakanım hep birlikte buradayız. Yerinde değerlendirmeyi yapacağız.
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