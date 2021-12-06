Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile 16.30'da Katar'ın başkenti Doha'ya indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için Katar'a gitti. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.
Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak.
Hamad Uluslararası Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari, MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet
Komutanı Piyade Kurmay Albay Bilal Çokay tarafından karşılandı.
Ankara-Doha arası stratejik iş birliği ambargo siyasetini alt etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail
Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Doha'ya gitti.
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