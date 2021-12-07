Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Türk birliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Katar ziyareti kapsamında ülkedeki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, bu kapsamda Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

ERDOĞAN'IN KATAR TEMASLARI

İki liderin Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imzalandı.

TÜRK BİRLİĞİNE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.