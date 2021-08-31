Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
GÜNDEM 31.08.2021, 14:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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