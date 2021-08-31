Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

GÜNDEM 31.08.2021, 14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan #Kırgızistan #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0