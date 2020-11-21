Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü. Görüşmede bu sene Suudi Arabistan Krallığı'nın ev sahipliği yaptığı 21-22 Kasım'da gerçekleşecek olan G20 zirvesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.
G20 ZİRVESİNİN GÜNDEMİ
Suudi Arabistan'ın düzenlemesi beklenen G20 Zirvesi'ne Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan katılım bekleniyor.
Resmi açıklamalara göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlığında iki gün sürecek sanal zirvede küresel ekonominin ve piyasaların iyileştirilmesinin yanı sıra uluslararası ticaretin güçlendirilmesi konularının ele alınması planlanıyor.
Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) engelleyecek aşı çalışmalarında ülkelerin kaydettikleri mesafenin görüşüleceği zirvede, gelecekte olası bir pandeminin önlenmesine yönelik plan geliştirileceği ifade ediliyor.
Toplantıda ayrıca, gıda güvenliği, su kaynaklarının idaresi, iklim değişikliği, kadın, gençlik ve yolsuzlukla mücadele gibi birçok konunun gündeme geleceği belirtiliyor.
TÜRK ÜRÜNLERİNE GAYRI RESMİ BOYKOT
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, bu ayın başlarında boykot çağrısında bulunmuştu. Ana süpermarket zincirleri, mevcut stoklar satıldıktan sonra Türk mallarını stokta bulundurmayı durduracaklarını duyurmuşlardı.
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