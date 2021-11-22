Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur, faiz ve fiyat artışı oyununu görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz" dedi.

GÜNDEM 22.11.2021, 19:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur, faiz ve fiyat artışı oyununu görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Depremzedelere yeni konutları 26 Kasım'da teslim edeceğiz"

Deprem sonrası İzmir'de inşa ettiğimiz yapı ve konutları 26 Kasım'da hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kalan konutların inşasına da kademeli olarak devam edeceğiz. İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3 1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz. İnşa ettiğimiz konutları 20 yıla yayılan vade ile vatandaşlarımıza takdim edeceğiz.

"Kur ve faiz oyununu görüyoruz"

Enflasyonun olduğu yerde yatırım olmayacağı, üretim azalacağı, istihdam düşeceği için dengeler bozulur. Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar. Ülkemizde yaşanan tam da budur. Ya yatırımdan vazgeçecektik ya da tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık. Biz mücadeleyi tercih ettik. Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız.

"Ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız"

Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız.

"Fahiş fiyat uygulayanların tepesine bineceğiz"

Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz. Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı askeri ücrette de göstereceğiz. 

Gelişmiş ülke ekonomileri ciddi enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Geçmişte enflasyon sorunu bulanmayan ülkelerin ortak özalliği cari açık vermeleridir. 

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan #kur #faiz #AksuTV #AksuTVHaber
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