Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı yayımladı!

Erdoğan, “Bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla; 'Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramının ayrılmaz bir parçası olan Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah'tan diliyorum. Kendileri keserek veya vekalet yoluyla kestirerek Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail teslimiyetiyle Rabbimize kulluklarını gösteren vatandaşlarımın kurbanlarının da kabul olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla; 'Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun. Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun. Otlar dikenler dolsun, Nemrut'ların çanına. Kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun' diyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamd-ü sena ediyorum. Bayramları, yakın çevrelerinden başlayarak tüm mazlumların ve mağdurların yüzlerini güldürecek hayr-u hasenat vesilesi kılan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Medeniyetimizden ve kültürümüzden tevarüs ettiğimiz bayramları, çocuğundan yaşlısına tüm insanlarımızın sevinç günleri haline dönüştüren geleneklerimizi yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.