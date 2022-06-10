Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki yıl inşallah 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek, küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü, desteklerle teşviklerle programlarla sonuna kadar açıktır." diye konuştu.