Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron, Fransa'nın başına beladır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temenni ederim ki Fransa bir an önce Macron'dan kurtulsun." dedi.

GÜNDEM 04.12.2020, 16:10 04.12.2020, 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron, Fransa'nın başına beladır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya Camii'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki sözleri

Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken ne ise bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur, çünkü edep denen birşey var. Haddini bilmesi lazım ve bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl oraya mesajlar verilir onu da öğrenmesi lazım.

CHP'li yerel yönetimlerde yaşananlar

Başından itibaren her zaman temiz belediyecilik ahlaklı belediyecilik gibi şeyleri konuşan bu zat ne yazıkki seçtiği elemanlarına sahip çıkamadığını ortaya koymuş vaziyettedir. Şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan biliyorsunuz çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. Şu açık ortadadır, Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur. Terör örgütleri ile Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe, kol kola yürüyen bir CHP ile tanıştık. CHP bundan sonraki süreçte de kendisini toparlayamayacaktır.

"Aşı olmam konusunda sıkıntı yok"

Çeşitlilik var, olay sadece Çin değil onun dışında Rusya ile görüşmeler de var. Şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusu. Hele hele Covid noktasında ülkemizde tüm vatandaşlarımıza örnek olma anlamında böyle bir adımı atmamız lazım. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmak.

Fransa'nın hukuk dışı 'Karabağ' kararı

Her şeyden önce MİNSK grubu arabulucu bir kurumdur. Fransa'nın bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır. Fransa'nın bir defa arabulucu hüvviyeti ortadan kaybolmuştur. Arabuluculuk yaptığın yerle alakalı kendi meclisinde tabi bu meclisin devlete bir tavsiye kararıdır aynı zamanda fakat Macron Fransa'nın başına beladır. Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temenni ederim ki Fransa bir an önce Macron'dan kurtulsun. Fransa yoksa sarı yeleklilerden kurtulamayacak, sarı yeleklilerden sonra kırmızı yelekliler de başlarına bela olacak.

Göbeğini bizzat Azeri kardeşlerimiz kendileri kestiler ve şu anki duruma gelindi hayırlı olsun diyoruz. Salı günü nasip olursa ben de oradaki törenlere eşimle birlikte katılacağım. 

#Recep Tayyip Erdoğan #Cumhurbaşkanı #Macron
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