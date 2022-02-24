Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
GÜNDEM 24.02.2022, 20:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatından sonra başlattığı telefon diplomasisi devam ediyor.
Erdoğan bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
RUSYA HAREKATI ELE ALINDI
Görüşmeyi İletişim Başkanlığı duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.
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