Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu, askerlerle sohbet etti.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek gün boyu süren temaslarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle hepinizi Ramazan Bayramı arifesinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Şu anda bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu özellikle biliyorum ve orada verdiğiniz bu mücadele sebebiyle de sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesindeki Mehmetçik'in bayramını kutladı. Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'ndeki şehit olan askerlere rahmet, yaralananlara şifa diledi.

"Zaferi kabirlerde uyuyan şehitlerimiz için gerçekleştireceksiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlere zafere yakınız mesajı vererek, "Zafere artık bir an kaldı bir nebze kaldı. Ve bu zaferi inşallah beraberce inanıyorum ki şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'e "Sizlerin verdiğiniz bu mücadele özellikle şehitlerimizi rahat ettirmiştir" dedi.