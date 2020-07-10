Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek.
GÜNDEM 10.07.2020, 16:28 10.07.2020, 16:40
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Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Danıştay'ın bu kararıyla Ayasofya'da ibadetin yolu açılmış oldu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tarihi Ayasofya kararı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 20.53'te millete sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.
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