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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına, ekmeğine göz dikenlere acımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız." dedi.

GÜNDEM 02.04.2022, 16:55 02.04.2022, 17:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Malatya büyüdükçe, geliştikçe, araç sayısı çoğaldıkça, merkezle bağlantılı istikametlerdeki trafik yoğunluğu da artmıştır. İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu projesi ile işte bu güzergahtaki trafiği rahatlatıyor, şehrin hayat kalitesini yükseltiyoruz. Bağlantı yoluyla birlikte 53,5 kilometre uzunluğa sahip çevre yolumuzun üzerinde 12 kavşak köprüsü, 5 alt geçit, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından başlayıp Pütürge Kavşağına kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı, 26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla şehir merkezindeki trafiği rahatlatarak vakitten yılda 89 milyon lira akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak, ayrıca karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı yaklaşık 400 milyon liralık harcamayla tamamlanmıştır. Malatya’nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağına inanıyorum. Çevre yolumuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Bu muhataralı süreçten ülkemizi adaletin, hakkaniyetin, huzurun, refahın sembolü olarak çıkarmak ve hedeflerine ulaştırmak için var güçle çalışıyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle, vatan topraklarının her karışında hem geçmişin ihmallerini telafi ettik hem de yeni ve daha büyük atılımlar için gereken altyapıyı kurduk.

Şu anda özellikle bu çevre yolu inanıyorum ki bizim sadece Malatya’mıza değil, tüm Türkiye’ye bir hediye ve bu ramazan ayında bir müjde olarak veriyoruz. Ülkemizdeki tüm ayrımcılıklar gibi yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik. Üstelik bunları içeride ve dışarıda önümüze çıkarılan pek çok olumsuzluğa rağmen başardık.

Bilindiği gibi bölgemizin farklı bölgelerinde bir süredir iç çatışmalar, işgaller, siyasi ve sosyal çalkantılar yaşanıyor. Türkiye’yi de sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten, terör örgütlerini üzerimize salmaya, darbe girişimlerinden gizli açık ambargolara kadar nice tuzaklarla bu karanlık senaryoların içine çekmek istediler. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu oyunların hepsi de bozularak ülkemizi sağ salim bugünlere getirdik. Ancak önümüzde hala aşmamız gereken sıkıntılar var.

Bir süredir ekonomimiz döviz kuru hareketlerinin, faiz tartışmalarının, tüm dünyanın sorunu olan enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir.

Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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