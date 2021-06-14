Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO karargahında

NATO üyesi ülkelerin liderleri, bugün NATO karargahında bir araya geldi.

Toplantı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konakladığı otelden NATO karargahına geçti.

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in eşlik ettiği görüldü.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Johnson ve Cumhurbaşkanı Macron ile görüşme gerçekleştirdi.

İLK GÖRÜŞME BORİS JOHNSON'LA

Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

ERDOĞNA, BORİS JOHNSON'UN ARDINDAN MACRON'LA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüşmesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN-MERKEL GÖRÜŞMESİNDEN SAMİMİ KARELER

Erdoğan, Macron'la görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü Erdoğan-Merkel buluşmasında ortaya samimi kareler çıktı.

STOLTENBERG'DEN SICAK KARŞILAMA

Almaanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşen Erdoğan, daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Stoltenberg ile Erdoğan arasındaki samimi hava objektiflerin dikkatinden kaçmadı.

ZİRVE BAŞLADI

NATO'ya bağlı üye ülkelerin liderleri toplu görüşme için bir araya geldi.

Liderler, fotoğraf çekiminin ardından toplantının yapılacağı salona geçti.

Liderlerin zirvesi, Brüksel'deki NATO karargahında başladı.