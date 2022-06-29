Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde!

NATO Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları ve terörizm gibi konular ele alınacak.

Zirvede benimsenecek NATO Stratejik Konsepti, ittifakın 2030'a kadar izleyeceği politikalara yön verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Türkiye'nin tezlerini bir kez daha dile getirecek, gündemdeki başlıklara dair Türkiye'nin attığı adımları anlatacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ve Stoltenberg ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.





ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.

Stoltenberg, "Ukrayna için daha kapsamlı bir destek paketi kabul edeceğiz. Ukrayna'nın kendini savunması için çok daha fazlasını yapacağız. Ukrayna ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Zelenskiy de zirveye katılacak." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson başta olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

İLK TEMAS MACRON İLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki NATO ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

BORİS JOHNSON VE ERDOĞAN GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.