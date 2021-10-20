Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nijerya ile iş birliğini daha ileri taşımaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

5 yıl aradan sonra Nijerya'ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Çeşitli alanlarda imzaladığımız anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye-Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile ele aldık. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığımızı müşayede ettik.

"Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e ulaştı"

Nijerya Türkiye'nin Afrika Kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden biri olarak yer alıyor. Nijerya bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Kıtanın üretim merkezi konumundaki Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e ulaştı. Türkiye-Afrika İş Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Nijerya ile iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız.

"FETÖ'nün faaliyetleri hakkında Nijerya makamlarıyla bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz"

Nijerya'lı gençlerin Türkiye'de eğitim görmesinden ve Türkiye'nin burslarından faydalanmalarından mutluluk duyuyoruz. Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz. FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.

Savunma sanayii ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Malumunuz Türkiye'nin uzun yıllardır PKK/PYD/FETÖ/DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele ettik.

"Türkiye sığınmacılar konusunda dünyaya örnek oldu"

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Bahari, ortak basın toplantısında şunları kaydetti;

Enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmanın en kısa zamanda uygulamaya geçmesini umuyoruz.

Türkiye sığınmacılar konusunda dünyaya örnek oldu.

Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari'nin, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.

"Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" ise Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.