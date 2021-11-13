Cumhurbaşkanı Erdoğan: O yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ballıkaya'nın eteklerinde ve Kocabaş Çayı'nın çevresinde kurulan Biga, kadim tarihlerden beri, Büyük İskender'den Birinci Murat'a kadar tüm fatihlerin gözdesi olmuştur. Gelibolu Fatih'i Gazi Süleyman Paşa'yla, Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı Ulu Camisi'yle, Çanakkale'deki kahramanlarımıza ev sahipliği yapan Hamdi Bey şehitliğiyle, Seddülbahir'de gösterdiği kahramanlıkla Çanakkale Savaşı'nın en önemli sembollerinden biri haline gelen Mehmet Çavuş'uyla, diğer tüm değerleriyle Biga'nın tarihimizle birlikte gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır.

Siyasi hayatımda Biga'nın ayrı bir yeri olmuştur. Biga'nın meydanında, buraya geldiğimde karşımda sadece 10 kişi vardı. Hamdolsun Vehbi ağabeyimizle, rahmetli, burada onunla yola çıkmıştık. Bir mali müşavir, Rıdvan kardeşimle birlikteydik ve sayı 10 kişi. Ama şimdi hamdolsun 10 binler var. Nereden nereye.

"Ziyaretimizi, Biga'daki bu güzel buluşmayla taçlandırmak istedik"

Osmanlı döneminde Rumeli ve Batı Anadolu'ya giden tüm kuvvetler Biga'da toplanıp buradan yola çıkardı. Tıpkı bugünkü gibi, şimdi buradan yolculuğa çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Donanmanın seferlerine katılan birliklerin toplanma yeri de Biga'dır. İşte bunun için Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim merkezi olarak bölgesine ve ülkesine hizmet etmiştir. Biz de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirme töreni vesilesiyle yaptığımız ziyareti, Biga'daki bu güzel buluşmayla taçlandırmak istedik.

Kocabaş Çayı'nın kenarında yetiştirdikleri mandalardan elde ettikleri derilerle İrfan Usta başta olmak üzere sanatkarların yaptığı kispetlerin ünü ülkemiz sınırlarını bile aşan Bigalı kardeşlerimin yiğitliğini anlatmaya gerek duymuyorum. Bölgemizin ve ülkemizin bu güzel beldesini, şehrini her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz.

"Çanakkale'nin aydınlık geleceğine yeni bir kapı açıyoruz"

Özel sektörün bu bölgede yaptığı yatırımları da destekliyoruz. Bugün yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını yaparak, Çanakkale'nin aydınlık geleceğine yeni bir kapı açıyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz. Sağlıkta, Çan Devlet Hastanesi, Gökçeada ve Ezine ilçeleriyle Esenler ve Cevatpaşa mahallelerindeki aile ve toplum sağlığı merkezlerini bugün resmen hizmete açıyoruz. Şehrimizin sembollerinden biri haline gelen 72 milyon lira yatırım bedeli olan Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Kıyı emniyetimize 124 milyon liralık yatırımla kazandırdığımız 2 adet 90 tonluk römorkör ile 3 adet kılavuz hizmet botunu resmen bugün hizmete veriyoruz.

"Toplam 777 milyon liralık yatırım bedeli olan 35 adet yatırım projesinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Enerjide, şehrimizin pek çok yerine daha kaliteli hizmet verilmesini sağlayacak altyapı yatırımlarını resmen hizmete açıyoruz. Ayvacık ve Ezine ilçelerimizde 151 milyon liralık yatırımla inşası tamamlanan 239 afet konutu ile altyapı tesislerinin açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Ezine-Bayramiç yolunu, Çan, Pazar Köprüsü'nü, Ezine Kültür Merkezi'ni, Biga Ticaret Borsasını, Gümüşçay Fatin Rüştü Zorlu Stadı'nı, çeşitli restorasyon çalışmalarını, Yenice doğal gaz hattını da hizmete açıyoruz. Kurumlarımıza ait hizmet binaları ile tamamlanan diğer eserlerin de resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Toplam 777 milyon liralık yatırım bedeli olan 35 adet yatırım projesinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerimizi Çanakkale'mize kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine, herkesi tebrik ediyorum.

Millet olarak 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çok büyük kayıplar vermenin yanında çok büyük zaferler de kazandık. Milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdık.

"Hamdolsun bizim mücadele azmimiz dipdiridir"

Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı. Bir asır önce tüm güçleri ile Çanakkale'ye dayananların içlerindeki heves hala sönmemiştir. Anadolu'nin bin yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize olan kini bitmemiştir. Hamdolsun bizim mücadele azmimiz dipdiridir. Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz. Mehmetçik ifadesine ismini veren Bigalı Mehmet Çavuş'un gösterdiği kahramanlığı unutmadık. Mehmet Çavuş silahı ile küreği ile yerde bulduğu taşla eline ne geçerse onunla düşmanı durdurmuş ağır zayiyatlar verdirmiş ve geri çekilmeye zorlamıştı.

Ülkemizi sağlıkta, eğitimde, adalette, sanayide, tarımda, enerjide velhasıl her alanda güçlendirmenin mücadelesini verirken şanlı tarihimizden şanlı kahramanlarımızdan güç alıyoruz.

Bu CHP, bu İP, bunlar HDP hep birlikte terör örgütü PKK’nın yandaşlarıdır. Bunlar onlarla beraber yol yürüyor. Biz de Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte yolumuza devam ediyoruz.

Muhalefet ne diyor, bize Kanal İstanbul'u yaptırmayacaklarmış. Sakın ha Kanal İstanbul için gelmeyin diyorlar. Bunu Büyükelçilere de söylüyorlar. Siz ne kadar zavallısınız. Sizin zaten bu ülkede dikili bir ağacınız yok. Bunlar devlet yönetmekten de bi haber. Devlet yönetiminde süreklilik esastır. Dün CHP vardı arkasından başkaları geldi. Bunlar aynı şeyi söylemediler. Zaten yine bir şey yapmamıştılar ya. Fakat bunların bırakıp gittiği yerden bunlar devam etti. Biz devraldığımız yerden hamdolsun ülkemizi süratle kalkındırmanın içerisine girdik. Dünyada kendi ülkesindeki yatırımları engellemek için kendini böylesine rezil, böylesine zelil, böylesine aşağılık duruma düşüren bir başka muhalefet örneği yoktur.

19 senede Türkiye'yi nerelere getirdik değil mi? Şimdi inşallah 2022'nin 18 Mart'ına ulaşmadan Çanakkale Köprüsü'nü açacağız. Bugün son tabliyenin vidalarını sıktık. Biz buyuz. Bay Kemal, senin bu işlere kudretin yetmez. Senden de bir şey olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok. Fakat bizim bu millete olan aşkımız hizmet anlayışımızı körüklüyor. Düşünün 6 dakikada karşıdan karşıya geçeceğiz. Modern olmak budur lafla olmuyor bunlar. Utanmadan sıkılmadan sonra bu köprüyü de kullanırlar. Velhasıl kullansınlar zaten bize hakaret edene de etmeyene de bu hizmetleri veriyoruz. Çünkü at denize balık bilmezse halik bilir.

Kalkıyorlar erken seçim erken seçim. Sizden bir şey olmaz. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. Siz koruk üzümden anlarsınız, ona devam edin. Biz olgunlaşmış üzümü yemeye devam ediyoruz.

Türkiye'nin yeni yatırımlarla yeni projelerle yeni eser ve hizmetlerle büyümesini gelişmesini yabancıların istememesini elbette anlarız. Milletimizin bu topraklardaki varlığına tahammül etmeyenlerin büyük ve güçlü Türkiye'nin karşısında olması normaldir. Fakat bu ülkenin tüm imkanlarından istifade edenlerin böyle davranmasını kabul edemeyiz. Az önce söyledim 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesinin vidalarını sıktık bunların da vidalarını sıkacağız.

Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarımızı koruyacağız, Kanal İstanbul'u da inşa edeceğiz.

Ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamasıyla alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta milletimiz soracak.

Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi

Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek. Bu saygısızlığı yapanı dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e götürdük. Taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun.

Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir. Ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir.

"Ortada kirli pazarlık ya da gafleti aşan bir sorun vardır"

Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya da gafleti aşan bir sorun vardır. Kaldı ki bu bir bayan olursa. Sen bir partinin lideri olarak bayansın bayan. Meclis'te o nasıl bir küfürdür. Ahlak yoksunu. Bir kadın olarak sen bunu nasıl söylersin. Tek dertleri var Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağız diyenlerin gazına geliyor.

CHP'nin başındaki zat ikide bir çıkıp ne işimiz var Suriye'de diyor. Partisine tezkere için hayır oyu kullandırıyorsa bizim de kimin adına hareket ediyorsunuz diye sorma hakkımız olur.

CHP, İyi Parti, HDP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımızı ülkemizin hayrı hepimizin ortak geleceği için karşımızdaki fotoğrafı açık yüreklilikle değerlendirmeye davet edeceğiz.