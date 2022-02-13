Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'na, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın cep telefonundan bağlandı.

Partililere seslenen Erdoğan, İl Danışma Meclisi'nin, Samsun'un geleceği için çok önemli olacağına inancının tam olduğunu söyledi.

"Beraberliğinizin zerre kadar zedelenmesine fırsat vermeyin"

Toplantıda alınacak kararların, Samsun ve Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Biliyorum ki Samsun teşkilatımız gerek üye kayıtlarında gerekse şimdiden 2023 seçimlerine hazırlıkta çok çok büyük bir gayretin içerisinde. Rabb'im gayretinizi ziyade etsin. Dirliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin diyorum. Tüm teşkilatımıza; aman birliğinizin, beraberliğinizin zerre kadar zedelenmesine fırsat vermeyin" diye konuştu.

"Yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım, bilmeyenlere bildirelim"

AK Parti teşkilatlarının siyasetin merkezinde olduğunu ve siyasette örnek olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii birileri birçok şey söyleyebilir, ama biz çalışmamıza, gayretimize bakacağız ve çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu, 20 yıl içinde ülkemize neler kazandırdık, neler yaptık bunları duymayanlara duyurmaktır. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır. Bizim fitneyle, fesatla, dedikoduyla bunlarla hiçbir alakamızın olmaması gerekir. Ben teşkilatıma bu noktada güveniyorum. Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller, ama bizim yaptığımız çok şeyler var. Bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım, bilmeyenlere bildirelim. Bildirelim ki bu ülkede eğer bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar, bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu bütün vatandaşımız bilsin ve böylece de emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler. Sizleri bu duygular içinde selamlıyorum. Onun için diyorum ki tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız."